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فن

عاصي الحلاني يشعل حماس جمهور القرية العالمية بـ دبي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
سعيد فراج
أشعل عاصي الحلاني حفله الغنائي بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، بحضور عدد كبير من جمهوره.

قدم عاصي الحلاني باقة من أروع أعماله الخاصة القديمة والحديثة منها «جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما».

ومن جهة أخرى، يضع "الحلاني" اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم ما يقرب من 12 أغنية، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.






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