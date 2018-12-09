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الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا على أنحاء الجمهورية، مؤكدا على وجود شبورة مائية مستمرة في صباح كل يوم خلال فصل الشتاء.

وأشار "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" بفضائية "dmc " اليوم الأحد، إلى أن فصل الشتاء بدأ باكرا هذا العام بخلاف الأعوام السابقة، مضيفا أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا الأسبوع للقاهرة تترواح بين 19 و20 درجة مئوية.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من طقس يومي الثلاثاء والأربعاء حيث أن هناك فرص لسقوط الأمطار في أقصى السواحل الشمالية الغربية يوم الثلاثاء ثم تتقدم إلى الداخل في مختلف محافظات الجمهورية يوم الأربعاء، منوها إلى أن هناك نشاط للرياح واضطراب في الملاحة في أقصى الساحل الشمالي في البحر الأبيض.
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