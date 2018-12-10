الخطوات الصحيحة لحفظ الكاتشب والمايونيز بالمنزل

تقع الكثير من السيدات في خطأ كبير بعد إعداد الكاتشب والمايونيز في المنزل، وهو عدم اتباع الخطوات الصحيحة لـتخزينه، لذلك يقدم موقع هيلث أفضل الخطوات لحفظ الكاتشب والمايونيز بالمنزل:
*لا بد من تعقيم البرطمان، من خلال وضعه بغطائه في مياه مغلية على النار، وتغطيته تماما لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ويضاف للمياه نقطة خل أبيض أو عصره ليمون، بعد انتهاء غليه يرفع من المياه ويوضع ليبرد ويجف تماما على فوطة قماش نظيفة دون لمسه من الداخل.
*لا بد من تفريغ الهواء تماما عند تخزين الكاتشب في البرطمان بتحريكه باستمرار، ولا بد أن تكون المسافة بين الغطاء وبينه بالداخل صغيرة، مع إحكام غلقه جيدا.
*يجب وضع الكاتشب والمايونيز في الثلاجة طوال الوقت، ونحضر كميات ليست بكبيرة مناسبة لاستخدمنا خلال أسبوعين لا لفترة طويلة حتى لا يفسدا من التخزين وخاصة مع خلوهما من المواد الحافظة.
*عند تناول الكاتشب والمايونيز يجب استخدام ملعقة جافة ونظيفة تماما ليس بها بقايا طعام وغير موضوعة مسبقا بالفم، بحيث نضع بها الكمية المراد تناولها مرة واحدة في طبق خارجي ونغلق البرطمان ونضعه مجددا في الثلاجة.