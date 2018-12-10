الخطوات الصحيحة لحفظ الكاتشب والمايونيز بالمنزل

تقع الكثير من السيدات في خطأ كبير بعد إعداد الكاتشب والمايونيز في المنزل، وهو عدم اتباع الخطوات الصحيحة لـ تخزينه ، لذلك يقدم موقع هيلث أفضل الخطوات لحفظ الكاتشب والمايونيز بالمنزل:





*لا بد من تعقيم البرطمان، من خلال وضعه بغطائه في مياه مغلية على النار، وتغطيته تماما لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ويضاف للمياه نقطة خل أبيض أو عصره ليمون، بعد انتهاء غليه يرفع من المياه ويوضع ليبرد ويجف تماما على فوطة قماش نظيفة دون لمسه من الداخل.





*لا بد من تفريغ الهواء تماما عند تخزين الكاتشب في البرطمان بتحريكه باستمرار، ولا بد أن تكون المسافة بين الغطاء وبينه بالداخل صغيرة، مع إحكام غلقه جيدا.





*يجب وضع الكاتشب والمايونيز في الثلاجة طوال الوقت، ونحضر كميات ليست بكبيرة مناسبة لاستخدمنا خلال أسبوعين لا لفترة طويلة حتى لا يفسدا من التخزين وخاصة مع خلوهما من المواد الحافظة.



