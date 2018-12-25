أمين الفتوى: لا تفقدوا الأمل وابتسموا تأسيا بالنبي.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذي يشعر بالبعد عن الله عليه ألا يستصغر من الأمل شيئا حتى ولو بالإبتسامة.



وأضاف الورداني، فى رده على سؤال "رغم التزامي أشعر بالبعد عن الله ، فماذا أفعل؟ أن رسول الله كان لا يرى إلا متبسما لأنه كان يأمل الخير والمحبة والجمال للعالمين، منوها أنه كذلك ينبغي عدم استصغار فعل الخير لأن الخير ليس بحجمه وإنما بقدره لأن الإنسان لا يعلم ماذا سيصنع هذا الخير الصغير فى القلوب.



واستشهد الورداني بحديث النبي "إن الصدقة قبل أن تقع فى يد الفقير تقع فى يد الله فيربيها لصاحبها" أى يزودها، ناصحا صاحبة السؤال أن تكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى كى يطيب خاطرها ويذهب عنها الهم.

