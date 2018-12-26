إحالة 19 من العاملين بالوحدات المحلية والصحية للتحقيق لعدم انضباطهم ..صور

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة اليوم إحالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والمحلية للتحقيق بالشئون القانونية لعدم انضباطهم وظيفيا وتزويغهم أثناء ساعات العمل الرسمي .





جاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها رئيس مجلس المدينة لتفقد عدد من المصالح الحكومية بدائرة المركز، والتي أسفرت عن تسجيل 19 حالة ترك عمل، فقرر رئيس المدينة إحالتهم للتحقيق كما سيتم رفع التقرير للعرض على اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية الأسبق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .



