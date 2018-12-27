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فتحي عبد الوهاب: بدأت حياتي الفنية على مسرح الجامعة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
الفنان فتحي عبدالوهاب
الفنان فتحي عبدالوهاب
حسام الحارتي
قال الفنان فتحي عبدالوهاب، إنه بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة بكلية التجارة، واصفا إياها بأنه من ألطف وأعزب المراحل بالنسبة له ،موضحا أنه انضم بعد ذلك لمسرح محترفين كتجربة خاصة، معلقا :" دوري في المسرحية بالعربي الفصيح".

وقال خلال حواره في برنامج "حفلة 11"، المذاع على قناة "ON E"،" الفنان محمد صبحي كان يمثل معه في مسرحية بالعربي الفصيح، وبعد ذلك انتقلت من مسرحية إلى أخرى، وقدمت أعمال فنية صغيرة في بعض الأفلام .

وأشار إلى أن أول عّمل فني عرفه الجمهور من خلاله كان "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مع الفنان محمد هنيدي وهاني رمزي، وكان وراء شهرته.

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