دعاء يوم الجمعة للمهموم .. كلمات علمنا إياها سيدنا النبي

دعاء يوم الجمعة للمهموم كثيرًا ما يعاني البشر من الهم، وعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يقال للمسلم المهموم، ويستحب الإكثار من هذا الدعاء يوم الجمعة والاكثار بشكل عام من دعاء يوم الجمعة للمهموم، هنا فضلان الأول دعاء يوم الجمعة للمهموم والآخر دعاء المهموم فقط الذي حرص النبي على نصحنا بهذه الكلمات التي نسردها في السطور التالية.



دعاء يوم الجمعة للمهموم اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

-اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

- ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة للمهموم اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا فاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت.

-اللهم في يوم الجمعة يارب اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.

كما نقول أيضا في دعاء يوم الجمعة للمهموم اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغني، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

- اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

-اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك، أو أنزلته كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي

-اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

-اللهم اكرم خواطرنا بسماع خبر جميل، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، واشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

دعاء يوم الجمعة يريح القلب ، من فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة علينا أن نستغلها في دعاء يوم الجمعة يريح القلب، وكل ما هو ذكر ودعاء يوم الجمعة يريح القلب وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». [أخرجه الترمذي]، وعلينا تحري ساعة الإجابة وترديد دعاء يوم الجمعة يريح القلب

ونقول في كلمات دعاء يوم الجمعة يريح القلب “ربّ امنحنا من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

-اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهاده، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي.

- اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين”.

-الهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين وفي يوم الجمعة.

-ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة يريح القلب اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

- اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين .

دعاء للمتوفي يوم الجمعة

دعاء للمتوفي يوم الجمعة عن أبي هريرة قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على جنازة، فقال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود.

- ومن كلمات دعاء للمتوفي يوم الجمعة اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

-اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا إرحم موتانا إشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر وإستجابه لكل دعاء.

- اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا.

-اللهم يا جامع الناس الى يوم لا ريب فيه اجمع أبي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وان يحسن خاتمتنا انه قادر على كل شيء.

- اللهم في يوم الجمعة أنر قبرا أبي فيه قطعة من قلبي اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة وجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات امين.

-اللهم في ليلة الجُمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جِوارِك واغفر لهم و وسع لهم بِقبورهم واجمعنا بِهم بِجناتك اليوم يالله يوم جمعه، وما فقد الأب إلا بترٌ في الروح رحم الله وجهاً أحنُّ إليه ولم أعد أراه.

- اللهم أرحم أبي حبيبي وأجمعني به في جنات النعيم.

-اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يارب العالمين اللهم في يوم الجمعة سر خواطرنا إشف مرضانا ارحم موتانا اشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء.

-اللهم انها الجمعة قد رحل إلى جوارك يا الله فأسألك يا ربي فيها أن تغفر له وترحمه وتآنس وحشته وتوسع قبره وتجعل له في ذلك القبر النور الدائم الذي لا ينقطع وتجعل له مقعداً في جنة الفردوس يارب العالمين.

- اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

-اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

- اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

- اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده .