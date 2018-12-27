الخطيب: إنجازات السلة وتنس الطاولة رسالة مهمة للاعبي الأهلي.. صور

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه كلمة لفرق السلة رجال وسيدات، ناشئين وناشئات وتنس الطاولة رجال وسيدات أثناء حفل التكريم الذي أقيم مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وذلك لتحفيز اللاعبين واللاعبات على الاستمرار في تحقيق الألقاب، وحصد البطولات خلال المرحلة المقبلة.



وقال رئيس النادي، في كلمته: "كنت شديد الحرص على تكريم فرق السلة رجال وسيدات، وناشئين وناشئات اليوم، بعد متابعة بطولتي المرتبط خلال المرحلة الماضية وما أظهرته تلك الفرق من أداء مميز عبّر عنه اللاعبون بحماسهم، وأرسلوا من أدائهم رسائل مهمة، لم أرها منذ فترة. ولعل أبرزها هو شخصية وروح النادي الأهلي”.



وأضاف: "منذ فترة طويلة ولم نلق مثل هذا الأداء والروح التي ظهر عليها لاعبو الأهلي في مباراتي المرتبط أمام الاتحاد السكندري، وهو ما اعتبرته رسالة مهمة لكل لاعبي الصالات بالنادي".



وأوضح: "إعجابي لم يكن بالفوز فقط، ولكن بشخصية وأداء الأهلي، والحماس، والاتزان في التصريحات التي خرجت من لاعبي السلة، وإحساسهم بالمسئولية حتى بعد الفوز بالبطولة. كلها أمور أسعدتني، وتشير بمنتهى الوضوح إلى الشخصية التي يجب أن يلتفت إليها الناشئون".



واستكمل: "سعيد بلاعبي ولاعبات الأهلي، لأن ما قدموه في بطولتي المرتبط لم يكن فوزًا فقط بالبطولات، ولكن مؤشر جيد لمستقبل مميز لكل لعبات الصالات إذا حافظوا على هذه الروح وهذه الشخصية".



واختتم رئيس النادي حديثه بالتأكيد على تحيات مجلس إدارة النادي بالكامل لفرق السلة على الفوز بالمرتبط وتنس الطاولة، أصحاب إنجاز البطولة العربية في تونس، مؤخرًا. متمنيًا أن يعلم جميع اللاعبين واللاعبات أن هذه البطولات أصبحت تاريخًا، وعليهم التركيز فيما هو قادم لاستمرار الإنجازات والبطولات.