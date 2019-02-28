التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقاً بسبب صورة سيلفي بالقناطر

أمرت نيابة القناطر بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل بالقناطر الخيرية أثناء التقاط صورة سيلفى وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها.





وكان العميد عادل الكفراوي مدير المسطحات بالقليوبية قد تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود جثة طافية على مياه نهر النيل أمام كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية.





وتم انتشال الجثة وتبين أنها للمدعو محمد .ع " 17 سنة ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد بها أي آثار عنف، وكشف أصدقاء الضحية أنه كان يلتقط صورة سيلفي أعلى كباري القناطر الأثرية فاختل توازنه وسقط في الماء فلقى مصرعه غرقاً.



