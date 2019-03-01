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مفاجأة فى درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة..فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة دي ام سي، أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن درجات الحرارة ستكون غير مستقرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأشارت إلى أن الجميع مطالب خلال اليوم وغدا بالالتزام بارتداء الملابس الثقيلة تجنبًا للإصابة بالبرد.

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