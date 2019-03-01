مليون دولار لمن يزود واشنطن بمعلومات عن نجل بن لادن

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن طرح الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، لمن يزودها بمعلومات تقودها للقبض علي "حمزة بن لادن"، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن".



تم درج "حمزة بن لادن" علي اللائحة الأميركية السوداء للإرهابيين، حيث صرحت الولايات المتحدة عن رغبتها في الحصول على معلومات تقودها لنجل بن لادن.



وأكد بيان وزارة الخارجية الأميركية أن حمزة بن لادن دعا في العام 2015 إلى استهداف الولايات المتحدة وشنّ هجمات ضدها وضدّ حلفائها عبر رسائل مسجلة ومصورة على الإنترنت، وذلك انتقاما لمقتل والده في العام 2011 على يد قوات كوماندوز أمريكية في باكستان.