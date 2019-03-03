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مرأة

قناع فتيات آسيا لنقاء البشرة وعلاج عيوبها

الأحد 03/مارس/2019 - 11:29 م
صدى البلد
ريهام قدري
قد تحتاج الفتيات إلى ماسكات مفيدة للبشرة وقد أكدت خبيرة التجميل مها خميس أن ماسك الموز والعسل هو الأفضل لكل أنواع البشرة حيث يعمل نقاء وجمال الجلد حيث يعتبر هذا الماسك من الأقنعة الروتينية للآسيويات.

المكونات:
ربع حبة موز
ملعقتين كبيرتين من العسل
ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي الرائب
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:
اخفقي المكونات معًا بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح لديكِ خليط متجانس ثم ضعيه على وجهكِ لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ

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