شعبة الدواجن تطالب الزراعة والطب البيطري بسرعة التحرك لمواجهة الفيروس الجديد

طالب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، وزارة الزراعة ومديريات الطب البيطري في جميع المحافظات بسرعة التحرك في خطوات احترازية بعد اكتشاف فيروس جديد لإنفلونزا الطيور "H5N2" خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط في محافظة الدقهلية.



وشدد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أهمية التحرك الفوري في جميع محافظات مصر مع سحب عينات فحص من كل الطيور قبل البيع مع إلزام المزارع بعينة الفحص.. لافتا إلى أن انتشار الفيروس قد يكون بسبب البيع من المزارع المصابة.



واستبعد عبد العزيز أن يؤثر الفيروس الجديد الذي تم اكتشافه على أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مؤكدا على ضرورة احتواء الموقف وتوفير الأمصال المضادة لهذا الفيروس فور اكتشافه مع عمليات الحجر البيطري للمزارع التي يكتشف فيها الفيروس.



كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كشفت عن نوع جديدة لمرض أنفلونزا الطيور" h5n2 " نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه فى إحدى مزارع " البط " التى لا تطبق الأمان الحيوى، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتعامل مع نوع العترة الجديدة.



وأضافت محرز، أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من أنفلونزا الطيور، موضحة أن العترة h5n1" " من مرض أنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر نوع جديد من أنفلونزا الطيور h5n2""، وأن الحالات التى ظهرت فى إحدى مزارع البط وليست فى مزارع الدواجن.