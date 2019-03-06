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بعد اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور الجديد بالدقهلية.. منتجي الدواجن: محدود وغير مؤثر.. والغرفة التجارية تطالب الزراعة والطب البيطري بسرعة التحرك الاحترازي.. والأسعار مستقرة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:45 م
صدى البلد
محمد صبيح
بعد اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور الجديد بالدقهلية:
الألفي
الفيروس الجديد اكتشف في إحدى مزارع البط وليست دواجن
السيد: 
التحرك الاحترازي ضرورة لمواجهة الفيروس قبل انتشاره
الغرف التجارية: 
الأسعار لم تتأثر وتوقعات بزيادة الإنتاج في رمضان

طمأن عادل الألفي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، المواطنين بشأن اكتشاف مرض جديد لإنفلونزا الطيور، لافتا إلى أنه غير منتشر في مزارع الدواجن وتم اكتشافه في احدى مزارع البط وفي مزرعة واحدة فقط.

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن لـ صدى البلد إلى سيطرة وزارة الزراعة على الفيروس الجديد في بداياته ومجهودات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة نحو الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية.

طالب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، وزارة الزراعة ومديريات الطب البيطري في جميع المحافظات بسرعة التحرك في خطوات احترازية بعد اكتشاف فيروس جديد لإنفلونزا الطيور "H5N2" خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط في محافظة الدقهلية.

وشدد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أهمية التحرك الفوري في جميع محافظات مصر مع سحب عينات فحص من كل الطيور قبل البيع مع إلزام المزارع بعينة الفحص.. لافتا إلى أن انتشار الفيروس قد يكون بسبب البيع من المزارع المصابة.

واستبعد عبد العزيز أن يؤثر الفيروس الجديد الذي تم اكتشافه على أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مؤكدا على ضرورة احتواء الموقف وتوفير الأمصال المضادة لهذا الفيروس فور اكتشافه مع عمليات الحجر البيطري للمزارع التي يكتشف فيها الفيروس.

كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كشفت عن نوع جديدة لمرض إنفلونزا الطيور" h5n2 " نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه فى إحدى مزارع " البط " التى لا تطبق الأمان الحيوى، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتعامل مع نوع العترة الجديدة.

وأضافت محرز، أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من إنفلونزا الطيور، موضحة أن العترة h5n1" " من مرض إنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر نوع جديد من إنفلونزا الطيور h5n2""، وأن الحالات التى ظهرت فى احدى مزارع البط وليست فى مزارع الدواجن.

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