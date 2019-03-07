أرقام ومعلومات تعرفها لأول مرة عن المصريين.. تفاصيل

- 47.5 مليون نسمة إناث

- العمر المتوقع للإناث بلغ 75.1 سنة

- عمر الذكور بلغ 72.7 سنة

- تراجع عدد عقود الزواج ليبلغ 887 ألفا و315 عام 2018 مقابل 912 ألفا و606 خلال 2017

- ارتفاع عدد شهادات الطلاق ليبلغ 211 ألفا و521 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 في 2017

- تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي بلغت 24.8% من إجمالي العاملين

- كما بلغت نسبة الإناث رؤساء تحرير الصحف القومية نحو 18% من إجمالي رؤساء الصحف

- حصلت المرأة المصرية على 8 حقائب وزارية بمجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة

- بلغ عدد القاضيات نحو 66 قاضية من إجمالي 9694 قاضيا

- 12.5 % نسبة الإناث أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية

- 7.7 % نسبة الإناث أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة نحو 7.7% من إجمالي الأعضاء

- ارتفاع عدد شهادات الطلاق لـ211 ألفا و521 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 في 2017

- 21.4 % نسبة بطالة الإناث مقابل 6.8 % للذكور

- 18.2% نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر مقابل 81.8% للذكور

- 89.3% نسبة الإناث اللاتي تعملن عملًا دائمًا مقابل 67.1 % للذكور



أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان التقديري للإناث بلغ 47.5 مليون نسمة داخل الجمهورية، وذلك حتى الأول من شهر يناير 2019.



وأشار الجهاز- في بيانه، اليوم الخميس، وقبيل اليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفَل به في 8 مارس من كل عام- إلى أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث بلغ 75.1 سنة مقابل72.7 سنة للذكور عام 2019.



ووفقًا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2018، أشار الجهاز إلى تراجع عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية ليبلغ 887 ألفا و315 عام 2018، مقابل 912 ألفا و606 خلال 2017، في حين ارتفع عدد شهادات الطلاق ليبلغ 211 ألفا و521 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 في 2017.



وعن بيانات بحث القوى العاملة لعام 2018، أشار الجهاز إلى أن نسبة مساهمة المرأة بقوة العمل كانت أقل من الربع لتسجل 20.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 79.1% للرجال.



وبين أن معدل البطالة سجل 21.4 % للإناث مقابل 6.8 % للذكور، وسجلت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) نحو 18.2% مقابل الذكور 81.8%.. فيما بلغت نسبة الإناث اللاتي تعملن عملًا دائمًا 89.3% مقابل 67.1 % للذكور.



ولفت إلى أن نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية بلغت 72.0% مقابل 43.2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69.4% مقابل 36.6% للذكور.



وعن دور المرأة في مواقع صنع القرار عام 2018، أوضح الإحصاء أنها حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، وبلغت عدد القاضيات نحو 66 قاضية من إجمالي 9694 قاضيا.



وأشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي بلغت 24.8% من إجمالي العاملين، كما بلغت نسبة الإناث رؤساء تحرير الصحف القومية نحو 18% من إجمالي رؤساء الصحف، لافتا إلى أن نسبة الإناث أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بلغت 12.5% من إجمالي الأعضاء، كما سجلت نسبة الإناث أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة نحو 7.7% من إجمالي الأعضاء.

