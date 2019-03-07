رسميًا.. اليويفا يفتح تحقيقًا مع مانشستر سيتي والفريق مهدد بالإستبعاد أوروبيًا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه سيفتح تحقيقات ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ضوء انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.



وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيركز على انتهاكات النادي الإنجليزي المزعومة من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.



كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم مناقشة أي أخبار أخرى طيلة فترة التحقيقات.



ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فسيتم البحث في منع صرف 200 ألف جنيه استرليني لوكيل اللاعب جادون سانشو، عندما كان بعمر الـ14 عامًا.



وألمح الاتحاد الأوروبي سابقًا إلى احتمالية حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية.



وكانت بعض التسربيات قد أدانت النادي من خلال الوثائق بإنفاقات عديدة منذ 2014، وتوسيع عقود الرعاية للنادي، للتحايل على القوانين الأوروبية.