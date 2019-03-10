التفاصيل الكاملة لأسعار الشقق في منطقة فيصل.. المتر يبدأ من 2000 جنيه

يرصد موقع صدى البلد متوسط سعر المتر بمنطقة فيصل وأحيائها المتنوعة، والذى يتراوح من 2000 إلى 3 آلاف جنيه للمتر تقريبا، وتعد من أكثر الأماكن ازدحاما بالقاهرة الكبرى وبها نسبة طلب مرتفعة على الوحدات السكنية.



ويبدأ سعر المتر بأحياء فيصل من 2000 جنيه فى المتوسط بمنطقتى صفط اللبن وكفر نصار، التى تمتاز بقربها من الطريق الدائرى، ويتراوح سعر المتر بين 2050 جنيه و2100 جنيه فى منطقة الطوابق وشارع الصفا والمروة، ومن 2200 إلى 2300 جنيه بمنطقة كفر طهرمس.



وسجل متوسط سعر المتر فى منطقة كعبيش والطالبية 2400 جنيه للمتر تقريبا، و2500 جنيه فى الكوم الأخضر وشارع العشرين، و2600 جنيه متوسط سعر المتر بمنطقة المطبعة.



وسجلت منطقة الثلاثينى سعر 2900 جنيه فى متوسط سعر المتر ونحو 3000 جنيه للمتر فى اللبينى فيصل، ثم 3150 جنيه للمتر بمنطقة التعاون، و3500 جنيه متوسط سعر المتر بمنطقة أول فيصل، ومنطقة مدكور الأعلى سعرا بفيصل سجلت متوسط 4300 جنيه للمتر.



وتتراوح مساحات الشقق من 80 إلى 200 متر مربع بمنطقة فيصل، نظرا لاتجاه قطاع كبير من الشباب حديثي الزواج للانتقال إليها لتعدد مساحات الوحدات وانخفاض الأسعار نسبيا بها، وسجل متوسط سعر الوحدة السكنية نحو 110 متر مربع من 300 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه بالمنطقة حسب نوع التشطيب والرب من طريق رئيسي أو الطريق الدائرى أو المترو.