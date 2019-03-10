ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لأسعار الشقق في منطقة فيصل.. المتر يبدأ من 2000 جنيه

الأحد 10/مارس/2019 - 06:35 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
يرصد موقع صدى البلد متوسط سعر المتر بمنطقة فيصل وأحيائها المتنوعة، والذى يتراوح من 2000  إلى 3 آلاف جنيه للمتر تقريبا، وتعد من أكثر الأماكن ازدحاما بالقاهرة الكبرى وبها نسبة طلب مرتفعة على الوحدات السكنية.

ويبدأ سعر المتر بأحياء فيصل من 2000 جنيه فى المتوسط بمنطقتى صفط اللبن وكفر نصار، التى تمتاز بقربها من الطريق الدائرى، ويتراوح سعر المتر بين 2050 جنيه و2100 جنيه فى منطقة الطوابق وشارع الصفا والمروة، ومن 2200 إلى 2300 جنيه بمنطقة كفر طهرمس.

وسجل متوسط سعر المتر فى منطقة كعبيش والطالبية 2400 جنيه للمتر تقريبا، و2500 جنيه فى الكوم الأخضر وشارع العشرين، و2600 جنيه متوسط سعر المتر بمنطقة المطبعة.

وسجلت منطقة الثلاثينى سعر 2900 جنيه فى متوسط سعر المتر ونحو 3000 جنيه للمتر فى اللبينى فيصل، ثم 3150 جنيه للمتر بمنطقة التعاون، و3500 جنيه متوسط سعر المتر بمنطقة أول فيصل، ومنطقة مدكور الأعلى سعرا بفيصل سجلت متوسط 4300 جنيه للمتر.

وتتراوح مساحات الشقق من 80 إلى 200 متر مربع بمنطقة فيصل، نظرا لاتجاه قطاع كبير من الشباب حديثي الزواج للانتقال إليها لتعدد مساحات الوحدات وانخفاض الأسعار نسبيا بها، وسجل متوسط سعر الوحدة السكنية نحو 110 متر مربع من 300 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه بالمنطقة حسب نوع التشطيب والرب من طريق رئيسي أو الطريق الدائرى أو المترو.

ترشيحاتنا

لعشاق البلاي ستيشن .. سوني تطلق تطبيقا جديدا لأصحاب الآيفون

أول تعليق من مصورة فيديو إساءة معاملة المرضى بتأمين صحي الشرقية

هنسلمك ورث أبوك وجدك.. نظام تميم يستدرج حفيد مؤسس قطر ليسجنه ويشرد أسرته

بعد فوز شبيبة الساورة.. حالتان فقط تمنحان الأهلي بطاقة العبور لدور الـ8 بأبطال إفريقيا

فاجعة في تونس بعد وفاة 11 رضيعا .. ووزير الصحة يتقدم باستقالته

لقطات مروعة لطائرة كولومبيا المنكوبة..فيديو

حاول المشجع تسديد الكرة بدلا من اللاعب فتحول الملعب إلى معركة

خوفا من تحذيرات البنتاجون.. أردوغان يطمئن أمريكا بشأن منظومة الصواريخ الروسية

مصور يتسبب في كارثة بحفل زفاف بالسعودية

ناهد السباعي: غبت عن فرحي وعملت مساج لتهدئة أعصابي.. ورد ساخر من عمرو أديب

مستشار المفتي يوضح عدة المختلعة ومتى يحق لها الزواج؟

التضامن تكشف أرقاما صادمة حول حجم تعاطي المخدرات بين سائقي باصات المدارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو
عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو
محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو
عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟