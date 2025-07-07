إصابة 5 ممرضات فى حادث تصادم تريلا بسيارة أجرة بالدقهلية

أصيبت 5 ممرضات لإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم تريلا وسيارة على طريق ميت غمر -الزقازيق .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم تريلا وسياره اجرة واسفر ذلك عن وقوع اصابات.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 6 ممرضات بمستشفى ميت غمر، وهن: شاهندا قاسم محمد نصر 35 عاما وأصيبت باشتباه كسر في الحوض، وسميرة كمال عمارة 47 عاما مصابة كدمات بالجسم (تمريض في مستشفي ميت غمر المركزي )، ورجب محمود سعيد السيد 48 عاما مصاب شرخ في العظام.

كما أصيبت، دينا سيف محمد 36 عاما مصابة كدمه بالكتف الأيمن والكتف الأيسر (تمريض في مستشفي ميت غمر المركزي ) ، ميادة سمير إبراهيم 34 عاما وإصابته كدمه في الكتف الأيمن والحوض وكسر في الحوض (تمريض في مستشفي ميت غمر المركزي )، وهناء فوزي نصر 48 عاما مصابة كدمات بالجسم (تمريض في مستشفي ميت غمر المركزي).

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابه العامة.