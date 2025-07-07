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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة ثلاثة أشخاص من بينهم نائب رئيس مجلس مدينة في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وربع نقل وذلك أمام مصنع الطيب على طريق المنصورة -  أجا بمحافظة الدقهلية.

إصابة ثلاثة أشخاص . بكسور وارتجاج 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل سيارة ربع  مما أدى إلى انقلاب النصف نقل.

من بينهم نائب رئيس مجلس المدينة 

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث  وتبين إصابة 3 أشخاص؛   وهم كريمة صديق عبد الغفار 54 عاما مقيمة شربين “نائب مجلس ومدينة المنصورة” وأصيبت بإغماء ،  وما بعد الارتجاج ، محمد فتحى السيد محمد 50 عاما عزبة الشال ، سائق مجلس مدينة المنصورة
واصيب رضا حسيب محمد عبد القادر 30 عاما مقيم شربين
سائق النصف نقل ومصاب  خلع بالكتف الايمن وسحجات بالذراع الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصى , وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري إخطار النيابة العامة.

الدقهلية شربين ضباط المنصوره

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