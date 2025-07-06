إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم توك توك بآخر فى الدقهلية

أصيب 7 أشخاص باصابات وجروح متفرقة إثر وقوع حادث تصادم توك توك بآخر أمام مضرب فرعون للأرز بدكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتين توك توك ووجود مصابين أمام مضرب فرعون للأرز .

انتقل ضباط مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم توك توك واخر مما تسبب في إصابة 7 أشخاص وهم:" ماجدة احمد ابراهيم الحديدي، 56 عاما، مصابة بسحجات بالوجه، رضا عادل علي عبد الحميد، 30 عاما، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، ويارا سامي سعد، 19 عاما، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وماجدة علي عادل، 12عاما، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، وعبدالحميد عبدالشكور ، 60 عاما، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وجرح قطعي بالذراع الايمن واشتباه كسر بالحوض، ميار وائل محمد، مصاب باشتباه كسر بالساق البمنى وجرح قطعي بالحاجب الايمن،واسر محمد ثروت المرسي، 4 اعوام ،مصاب بكدمه بالرأس".

تم نقل المصابين جميعا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.