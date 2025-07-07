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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضمن خطة لحفر 11 بئرًا لتعزيز إنتاج الغاز..بدوي يتفقد بئر "بيجونا-2" بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أجرى المهندس  كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق له زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية لموقع بئر "بيجونا-2"، الواقع ضمن منطقة امتياز "نيو منزلة" والتي يتم تشغيلها بواسطة شركة الوسطاني للبترول"، وذلك بالشراكة مع شركة دانا غاز.

تأتي هذه الزيارة لتفقد بدء العمل ببرنامج متكامل لحفر 11 بئرًا جديدًا، من المتوقع لها أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبمتوسط إنتاج يومي إضافي يبلغ حوالي 100 مليون قدم مكعب من الغاز و2000 برميل من المتكثفات، وذلك في إطار سعي وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تنمية الإنتاج المحلي بمختلف المناطق الجغرافية بالجمهورية ومن بينها منطقة دلتا النيل البرية، بما يعزز استقرار إمدادات الشبكة القومية بالغاز الطبيعي، وشهدت الزيارة إطّلاع السيد الوزير على سير أعمال الحفر وفق الخطة الموضوعة من الشركة، واستمع إلى شرح لآخر المستجدات التشغيلية بالموقع.

تأتي أهمية البئر "بيجونا-2" نظرًا لكونه بئرًا تقييميًا لمنطقة تنمية "بيجونيا" مستهدفًا تقييم احتياطي الغاز في تكوين أبو ماضي بطبقة "المايوسين"، إذ تشير التقديرات الأولية إلى وجود خزان بحجم يصل إلى 9 مليارات قدم مكعب، وهو ما يعزز من خطط التنمية المستقبلية ويشكل إضافة نوعية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، في إطار العمل على تأمين وتنويع مصادر الإمداد بالغاز الطبيعي.

وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج العمل عبر شركاتها التابعة، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة عبر التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، في ظل ما طرحته الوزارة من حزم تحفيزية لتشجيع الإنتاج المحلي من البترول والغاز بما يدعم منظومة الطاقة بالدولة ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية.
رافق الوزير خلال الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس حازم حافظ رئيس شركة الوسطاني للبترول وعدد من قيادات الشركة ومسئولى شركة دانا غاز .

تضيف نحو مكعب من الغاز الطبيعي المحلي بمختلف المناطق الطبيعي وشهدت الزيارة

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