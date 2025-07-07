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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تصريحات ترامب حول الرسوم الجمركية

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، وليس في التاسع من يوليو.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 110 نقاط، أي بنسبة 0.3%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.3% و0.3% على التوالي.

كان المستثمرون يتوقعون دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء المهلة الأولية التي منحها ترامب، والممتدة لـ 90 يوماً، لتطبيق الرسوم الجمركية "التبادلية" المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أبريل.


في غضون ذلك، كان الموعد النهائي للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على سلع الاتحاد الأوروبي هو يوم الأربعاء.

وُجّهت أسئلة إلى ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك حول موعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وردّ لوتنيك قائلاً: "ستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. لكن الرئيس هو من يحدد الأسعار والصفقات الآن"، وهو تصريح وافق عليه ترامب.

في جلسة يوم الخميس الثالث من يوليو،، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق في تداولات قصيرة بسبب عيد الاستقلال وعطلة يوم الجمعة، وسجل S&P 500 وNasdaq المركب مستويات قياسية جديدة، بعد أن عزز تقرير وظائف أفضل من المتوقع التفاؤل بأن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال صامداً رغم التغيرات السريعة في السياسة التجارية والأوضاع الجيوسياسية.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، كما صعد مؤشر Nasdaq بنسبة 1%. وزاد مؤشر Dow Jones الصناعي 344 نقطة، أو بنسبة 0.8%.

وحفّز تقرير الوظائف القوي ارتفاعاً كبيراً في عوائد سندات الخزانة، وخفّض التوقعات بخفض الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال وقت قريب.

ويضع متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي في الوقت الحالي احتمالاً بنسبة 95% تقريباً لإبقاء معدلات الفائدة ثابتة في اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

قبل موعد التاسع من يوليو الجاري الذي يبدأ فيه سريان رسوم جمركية مرتفعة، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد 6 يوليو، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية، متوقعاً صدور عدة إعلانات كبيرة في الأيام المقبلة.


وأضاف بيسنت لشبكة سي إن إن أن إدارة ترامب ستبعث أيضاً برسائل إلى 100 دولة لا تجمعها تعاملات تجارية كبيرة بالولايات المتحدة لإخطارها بأنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى تحددت في بادئ الأمر في الثاني من أبريل قبل تعليقها حتى التاسع من  يوليو.

وقبل أيام فقط من انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب فيما أطلق عليه يوم التحرير في الثاني من أبريل، بشأن الرسوم الجمركية، قال ترامب إن دفعة أولى من الرسائل لتحديد مستويات الرسوم الجمركية التي ستفرض على الصادرات إلى الولايات المتحدة سيتم إرسالها إلى 12 دولة يوم الاثنين، على أن تُرسل عروض "القبول أو الرفض" يوم الاثنين.

الجمركية قال ترامب وقبل أيام فقط من الاثنين على أن تُرسل أولى من الرسائل لتحديد مستويات الرسوم

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