ضبط عصابة عصفورة للإتجار في الهيروين ببنها

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه "عصفورة " للإتجار فى مخدر الهيروين على عملائهم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط حسن ع ح " وشهرته " عصفورة " عاطل ومقيم الرملة – دائرة مركز بنها و خالد ع ح " عاطل ومقيم ذات الناحية.
وضبط بحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جرامًا ومبلغ 160 جنيهًا و2هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.