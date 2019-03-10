ضبط عصابة عصفورة للإتجار في الهيروين ببنها

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه "عصفورة " للإتجار فى مخدر الهيروين على عملائهم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط حسن ع ح " وشهرته " عصفورة " عاطل ومقيم الرملة – دائرة مركز بنها و خالد ع ح " عاطل ومقيم ذات الناحية.



