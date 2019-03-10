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مرأة

طريقة عمل كشري دايت بشكل يناسب أصحاب الرجيم

الأحد 10/مارس/2019 - 03:00 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتلهف الكثير من الأشخاص أصحاب الرجيم إلى تناول طبق من الكشرى بدون التسبب فى زيادة الوزن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم الشيف نرمين هنوم طريقة عمل الكشرى بشكل يناسب الدايت.

المقادير:

كوب عدس بني
نصف كوب أرز بني
2 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة صغيرة كمون
ربع كوب مكرونة صغيرة
نصف كوب حمص
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ثوم
2 ثمرة طماطم
2 ملعقة كبيرة صلصة
بصلة
ملح فلفل

طريقة التحضير
* يوضع الأرز البني على النار أولًا لأخذه وقت أطول في التسوية.

* يسلق العدس في حلة منفصلة، ولا ترمى مياهه.

* تكفي هذه الكمية لعمل طبقين من الكشري.

* في حلة منفصلة نضع ملعقة من الزيت، ثم نضيف إليها البصل والثوم.

* يضاف الخل "لحل عرق الطاسة" أو اخراج كل نكهات المكونات باستخدام الخل.

* تضاف بعدها الصلصة والطماطم.

* تستخدم مياه سلق العدس وتضاف إلى الخليط، ثم توضع الشطة والملح.

* بعد انتهاء تسوية الأرز البني يضاف إليه العدس والمكرونة المسلوقة، ثم الصلصة والحمص.​

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