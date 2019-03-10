لطلاب أولى ثانوي.. ننشر جدول امتحانات مارس الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عن جدول الامتحان التدريبي الثاني للصف الأول الثانوي، والذي سيتم عقده يوم 24 مارس الجاري ويستمر حتى 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد استلامهم للتابلت، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية بضرورة إحاطة أبنائنا الطلاب، والتنبيه عليهم بإن الامتحان التدريبى الثانى باستخدام التابلت يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب؛ لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم.



وأضاف حجازي، أن الهدف من اصطحاب الكتاب المدرسى للطلاب أثناء أداء الامتحان هو التأكيد على الفهم العميق للموضوعات وليس الحفظ، وعلى المديريات التعليمية السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى بحالته التى عليها أيا كانت، وذلك فى المواد الأساسية التى تم وضع أسئلتها عن طريق المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.



وأضاف حجازى إنه يتم التأكيد على أن نتيجة الامتحان التدريبى الثانى لا تؤثر على نتيجة الطالب فى نهاية العام، كما أن أداء الطالب للامتحان يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الامتحانات باستخدام التابلت.



جدير بالذكر أنه سوف يتم عقد هذا الامتحان التدريبى الثانى لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات، أما طلاب المنازل والسجون فسوف يتم تحميل الاختبارات على موقع الوزارة لمنحهم فرصة للاطلاع، ومن ثم التدريب عليها.