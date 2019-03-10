ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

لطلاب أولى ثانوي.. ننشر جدول امتحانات مارس الإلكترونية

الأحد 10/مارس/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عن جدول الامتحان التدريبي الثاني للصف الأول الثانوي، والذي سيتم عقده يوم 24 مارس الجاري ويستمر حتى 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد استلامهم للتابلت، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية بضرورة إحاطة أبنائنا الطلاب، والتنبيه عليهم بإن الامتحان التدريبى الثانى باستخدام التابلت يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب؛ لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم.

وأضاف حجازي، أن الهدف من اصطحاب الكتاب المدرسى للطلاب أثناء أداء الامتحان هو التأكيد على الفهم العميق للموضوعات وليس الحفظ، وعلى المديريات التعليمية السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى بحالته التى عليها أيا كانت، وذلك فى المواد الأساسية التى تم وضع أسئلتها عن طريق المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وأضاف حجازى إنه يتم التأكيد على أن نتيجة الامتحان التدريبى الثانى لا تؤثر على نتيجة الطالب فى نهاية العام، كما أن أداء الطالب للامتحان يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الامتحانات باستخدام التابلت.

جدير بالذكر أنه سوف يتم عقد هذا الامتحان التدريبى الثانى لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات، أما طلاب المنازل والسجون فسوف يتم تحميل الاختبارات على موقع الوزارة لمنحهم فرصة للاطلاع، ومن ثم التدريب عليها.
لطلاب أولى ثانوي.. ننشر جدول امتحانات مارس الإلكترونية

موضوعات متعلقة

طارق شوقي يوضح الهدف من الاعتماد على التابلت في نظام التعليم الجديد

التعليم: امتحانات أولى ثانوي تجريبية ولن تحتسب درجاتها في المجموع

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحانات تجريبية بمادة اللغة العربية.. اليوم

مدير إدارة السيدة زينب يتفقد امتحانات أولى ثانوي بمدرستي السنية والمنيرة

ننشر صور بوكليت امتحان عربي أولى ثانوي كاملا بجميع تفاصيله

وكيل تعليم دمياط: الامتحان التجريبي يهدف إلى تدريب الطلاب

ترشيحاتنا

السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

استجواب موجه لوزيرة التضامن بسبب فساد مالي بالمركز النموذجي للمكفوفين

4 مؤشرات للإصابة بسرطان القولون

تطورات الحالة الصحية لـ محمد محمود

السيسي: الإسلام السياسي حاول تقديم قيادات الدولة على أنها فاسدة.. فيديو

المرور: توقف بالطريق الدائري بسبب سقوط حمولة مواسير.. فيديو

السيسي عن أحداث محمد محمود:لم نمس مصريا واحدا..وعناصر إرهابية قتلت الناس..فيديو

السيسي: المتسبب في حادثة قطار محطة مصر سيحاسب بالقانون.. فيديو

تداول فيديو للعمل داخل معهد الفيروسات الكبدية بالزقازيق ينفي واقعة الإهمال.. فيديو

قبل الجولة الأخيرة.. موقف مجموعة الأهلى بالكامل وفرص المارد الأحمر

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

الفن يمد لسابع جد.. حفيدة أم كلثوم تعيد أمجاد كوكب الشرق.. أحفاد فريد شوقي يغزون الشاشة.. وأمير كرارة ينتمي لفنان شهير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

أسامة هيكل: مصر ستشهد ما يسمى التليفزيون التفاعلي قريباً.. فيديو
الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو
السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو
أسامة هيكل: الإعلام الآن يخترق قيم المجتمع وينتهك عاداته وتقاليده.. فيديو
أول تعليق من كامل الوزير بعد إعلان تكليفه وزيرا للنقل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟