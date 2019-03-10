الوزير: سأكتب فى مذكراتى عن الرئيس السيسي.. فيديو

وجه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الشكر لله على كرمه ونعمته بالصحة والستر والتوفيق وللرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته ودعمه وتقويته طوال فترة تأدية خدمته الماضية.



وقال "الوزير" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بيوم الشهيد، اليوم الأحد، إنه بعد إنهاء فترة تأدية خدمته سيكتب فى مذكراته عن السيسي لما يقدمه من جهود لأننى أعرف الكثير عنه فى أسلوب عمله وإدارة عمله وحبه لوطنه مصر.



وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقام بترقيته إلى رتبة فريق، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.



يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، حيث استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في ٩ مارس ١٩٦٩.