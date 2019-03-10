ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الوزير: سأكتب فى مذكراتى عن الرئيس السيسي.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 02:37 م
صدى البلد
شيماء مجدي
وجه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الشكر لله على كرمه ونعمته بالصحة والستر والتوفيق وللرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته ودعمه وتقويته طوال فترة تأدية خدمته الماضية.

وقال "الوزير" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بيوم الشهيد، اليوم الأحد، إنه بعد إنهاء فترة تأدية خدمته سيكتب فى مذكراته عن السيسي لما يقدمه من جهود لأننى أعرف الكثير عنه فى أسلوب عمله وإدارة عمله وحبه لوطنه مصر.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقام بترقيته إلى رتبة فريق، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، حيث استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في ٩ مارس ١٩٦٩.

ترشيحاتنا

إصابة 28 راكباً واثنين من أفراد طاقم طائرة تركية أثناء هبوطها في نيويورك

السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطر.. فيديو

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب

شجاعة الأبطال.. كيف تلقى كامل الوزير قرار تكليفه بمسؤولية وزارة النقل.. وبما وصفه السيسي؟

السالمي حكما لمباراة الأهلى المصيرية أمام شبيبة الساورة

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

الرئيس السيسي: رواتب ضباط الجيش والشرطة متواضعة جدا.. فيديو

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

الجزيرة غطاء قطر للفوز بمونديال 2022.. ومطالب بوقف عقد ينتهك معايير الفيفا

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

النيابة العامة تعاين مكان جريمة مقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

فيديو

السيسى يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو
الرئيس السيسي: تحقيق طفرة في مجال قطاع النقل قريبا.. فيديو
شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر
الوزير: سأكتب فى مذكراتى عن الرئيس السيسي.. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟