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برلمان

التصالح في مخالفات البناء.. 2000 جنيه حد أقصى لسعر المتر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:38 م
عقارات مخالفة
عقارات مخالفة
أمينة الدسوقى
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عدد من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون.

وتضمن مشروع القانون، عددا من الأمور المهمة، منها الجهات الخاصة بفحص الطلبات المقدمة للتصالح، حيث نص المشروع على أنه تشكل بكل جهة إدارية مختصة، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية. 

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

تتولى اللجنة المشكلة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقارين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

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