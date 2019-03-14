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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا الفيضانات في مالاوي إلى 56.. وتأهب لإعصار مداري

الخميس 14/مارس/2019 - 11:42 ص
إعصار يضرب مالاوي
إعصار يضرب مالاوي
رويترز
قال مسؤول أمس الأربعاء إن عدد من لقوا حتفهم جراء الفيضانات في جنوب مالاوي ارتفع إلى 56، بينما تتأهب البلاد لإعصار مداري يقترب منها.

وتشرد نحو 83 ألف شخص منذ بدأت عواصف قبل أكثر من أسبوع وتسببت في فيضان أنهار لتغمر المياه قرى وتنقطع الكهرباء وإمدادات المياه في بعض المناطق.

وقالت إدارة تغير المناخ وخدمات الأرصاد الجوية إن مالاوي الآن في حالة تأهب لمزيد من الأمطار والفيضانات غدا الخميس، إذ من المتوقع وصول الإعصار المداري إيداي إلى البر قادما من موزامبيق المجاورة.

وقال مدير الإدارة إن الإعصار سيسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في موزامبيق قبل أن يتحرك إلى جنوب مالاوي ثم زيمبابوي لاحقا.

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