أرسنال يكتسح رين بثلاثية ويحجز مقعدا في دور الـ 8.. وإنتر يودع الدوري الأوروبي

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا عريضًا على ضيفه رين الفرنسي في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة "الدوري الأوروبي".



وأحرز آرسنال الهدف الثاني القادر على تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد خسارته الكبيرة في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب رين في فرنسا الأسبوع الماضي.



وواصل آرسنال سيطرته على مجريات المباراة وضغطه على فريق رين الفرنسي حتى بعد إحراز الهدف الأول المبكر عن طريق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة الخامسة.



وواصل أوباميانج تألقه ونجح بصناعة الهدف الثاني للظهير الأيمن مايتلاند نايل في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.



وفي مباراة أخرى ومن نفس الوقت تأخر إنتر أمام آينتراخت فرانكفورت في الشوط الأول وفشل الفريق الإيطالي في العودة للقاء ليودع بتلك الخسارة البطولة بعد تعادله سلبًا في مباراة الذهاب.