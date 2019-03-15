ألسن عين شمس تعلن توصيات المنتدى السادس للباحثين الشباب

أكد الدكتور عبد المعطي صالح وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن المنتدى السادس للباحثين الشباب والذي تم عقده تحت عنوان "دينامية الهوية في عصر العولمة في الأدب واللغة والترجمة" يعد أول توجه إستراتيجي للكلية منذ انطلاق نسخته الأولى.



وأضاف صالح، خلال الجلسة الختامية لأعمال المنتدى السادس للباحثين الشباب بعنوان "دينامية الهوية في عصر العولمة في الأدب واللغة والترجمة: "إننا اليوم نجني ثماره التي أفرزت جيلًا جديدًا من الكوادر العلمية القادرة على تولي مقاليد البحث العلمي بالكلية علي مدار السنوات القادمة".



وأعلنت الدكتورة سلوى رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المنتدى، التوصيات النهائية التي خرج بها المنتدى خلال الجلسات والمناقشات على مدار الثلاثة أيام، وكان على رأسها ضرورة ربط البحث العلمي بمتطلبات واحتياجات الوزارات المختلفة وفق خطة الدولة الاستراتيجية 2030، التي تؤكد علي ضرورة محو الأمية الثقافية في عصر المعرفة ودعم هوية الدولة وقيمها المجتمعية في مواجهة أساليب التضليل الإعلامي والفضائيات المفتوحة، وكذلك تشجيع البحث العلمي البيني والنشر الدولي، وضرورة الاهتمام بدراسة اللغات واللهجات والتوعية بخطورة تجاهلهم لما يمثله من خطورة علي الأمن القومي للدولة، تخصيص جلسات بالمنتدى القادم للأسر اللغوية كلغات شرق آسيا ( الصين، كوريا، ياباني).



بالإضافة إلى دعوة المراكز الثقافية لتلك الدول لحضور فعاليات تلك الجلسات، الاهتمام بتسويق وتدويل الأبحاث العلمية، الاهتمام بوجود ممثلين عن سوق العمل و ربط متطلباتهم بالمناهج الدراسية، ضرورة اشتراك الطلاب الوافدين في المنتدى، دعم الأبحاث الخاصة بالترجمات الأدبية وفق متطلبات سوق العمل وممثلي شركات الترجمة، تطوير طريقة تدريس الترجمة الشفهية باستخدام التكنولوجيا المتطورة والبرمجيات الحديثة، تعميم تجربة ترجمة الحواشي التعليمية للأفلام الوثائقية قي مشروعات تخرج كل الأقسام.



وقام الدكتور عبد المعطي صالح، يرافقه الدكتورة سلوى رشاد بتكريم فريق العمل المشاركين في تنظيم المنتدي، كما تم تكريم طلاب مرحلة الليسانس المشاركين بعدد من الأوراق البحثية التي تم عرضها في الجلسة الختامية ونالت إعجاب المتخصصين.

