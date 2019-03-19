ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

اكتشف أقوى مضاد حيوي طبيعي للإنسان

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:30 ص
مضاد حيوي طبيعي
مضاد حيوي طبيعي
أسماء عبد الحفيظ
تحمل الطبيعة الكثير من الأسرار المدهشة ، ومن بين هذه الأسرار علاجات وطرق علاجية غير معروفة ، تم استخدامها في العصور القديمة ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المضادات الحيوية الطبيعية أقل تغلغلًا من المضادات القياسية ، والتي عندما تؤخذ بكميات كبيرة يمكن أن تلحق الضرر بالجسم ، وتخفيض المناعة ، وفي الوقت نفسه ، أثبتت هذه الأساليب الطبيعية علميا أنها توفر فوائد للجسم.

وكشف موقع " power of positivity " عن أقوى مضاد حيوي طبيعي للأنسان وهو " الثوم " ، للأسباب التالية:

-له خصائص تجعله مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة ومضاد للفطريات.
-يحمي الجسم من تلف الحمض النووي.
-يحتوي على مركبات الكبريت التي تشفي.
-يعزز صحة الأمعاء من خلال توفير البريبايوتكس لها والجهاز الهضمي.
- يمكن علاج مرض السل ، حتى أنواع متعددة مقاومة للأدوية.
- يمكن محاربة الطفيليات والديدان.
- يعزز الهضم.
- به الكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية.
- يمكن أن يحميك من أضرار أشعة الشمس.

ترشيحاتنا

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تيشيرت منتخب مصر الجديد

حريق يلتهم محطة بتروكيماويات في مدينة هيوستن الأمريكية.. فيديو

وفاة 5 وإصابة 8 في حادثين مروريين على طريق العلاقي بأسوان

عمرو أديب يهاجم التجار بعنف بعد انخفاض سعر الدولار ..فيديو

تجهيز المقابر لدفن 3 شهداء مصريين في نيوزيلندا.. صور

وفاة شخص واختفاء 3 تحت أنقاض مسجد تحت الإنشاء بالكويت

الوليد بن طلال: جاهز لشراء نادي الهلال السعودي من اليوم

بعد محاصرته.. داعش يدعو لقتل وحرق أكراد سوريا

أول قرار من السلطات الهولندية بعد اعتقال منفذ هجوم أوتريخت

أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 18-3-2018

شاهد.. أحمد دياب يعرض لقطة إنسانية لـ السيسي.. ويعلق: رئيس ابن بلد

من الحوت الأزرق إلى بابجي.. الألعاب الإلكترونية.. وحش قاتل يسيطر على عقول الأطفال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟