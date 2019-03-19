اكتشف أقوى مضاد حيوي طبيعي للإنسان

تحمل الطبيعة الكثير من الأسرار المدهشة ، ومن بين هذه الأسرار علاجات وطرق علاجية غير معروفة ، تم استخدامها في العصور القديمة ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المضادات الحيوية الطبيعية أقل تغلغلًا من المضادات القياسية ، والتي عندما تؤخذ بكميات كبيرة يمكن أن تلحق الضرر بالجسم ، وتخفيض المناعة ، وفي الوقت نفسه ، أثبتت هذه الأساليب الطبيعية علميا أنها توفر فوائد للجسم.



وكشف موقع " power of positivity " عن أقوى مضاد حيوي طبيعي للأنسان وهو " الثوم " ، للأسباب التالية:



-له خصائص تجعله مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة ومضاد للفطريات.

-يحمي الجسم من تلف الحمض النووي.

-يحتوي على مركبات الكبريت التي تشفي.

-يعزز صحة الأمعاء من خلال توفير البريبايوتكس لها والجهاز الهضمي.

- يمكن علاج مرض السل ، حتى أنواع متعددة مقاومة للأدوية.

- يمكن محاربة الطفيليات والديدان.

- يعزز الهضم.

- به الكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية.

- يمكن أن يحميك من أضرار أشعة الشمس.