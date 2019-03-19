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أخبار العالم

إيران تخترق هواتف زوجة وابن نتنياهو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:26 ص
نتنياهو
نتنياهو
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن إيران اخترقت قبل فترة قريبة هاتفي زوجة ونجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ من أجل التنصت عليه في بيته.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الإثنين، إن عملية القرصنة تمت قبل أشهر وكشفتها إسرائيل ثم سدت الثغرة قبل أن تعتم على الأمر حتى لا يشكل فضيحة مدوية للأمن الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه لم يعرف بعد إذا كان الإيرانيون قد حصلوا على معلومات أو لم يحصلوا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية قولها إن خرق هاتف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، الذي أُعلن عنه قبل فترة، تم قبل سنوات طويلة، لكن الإسرائيليين طرحوا الموضوع تزامنا مع الانتخابات بهدف التأثير على رأي الناخب.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية، قالت في تقرير عرضته، إن إيران استطاعت الحصول على معلومات تم تسريبها من هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

وجاء في التقرير، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، نداف أركمان، قام بإبلاغ باراك في لقاء ثنائيّ، أنه تم اختراق هاتفه وجهاز الحاسوب الخاص به.

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