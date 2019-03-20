انفجار بطارية موبايل يثير الذعر بين ركاب المترو بالخط الأول

تسبب انفجار بطارية موبايل لأحد الركاب داخل قطار بالخط الأول بين محطتى الدمرداش وغمرة فى حالة من الارتباك بين الركاب.





ونفى أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية بحدوث حريق بأحد القطارات بالخط الأول، موضحا أنه أثناء قيام قطار رقم ١٤٢ من محطة الدمرداش فى اتجاه حلوان بالخط الأول فوجئ قائد القطار بضرب بلف الطوارئ من قبل بعض الركاب بسبب وجود إشاعة بحدوث شرز ودخنة داخل القطار، ما أدى إلى حدوث حالة من الذعر بين الركاب ونزول بعض الركاب بين المحطتين بسكة الطوارئ .





على الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة وتم رد بلف الطوارئ وتسيير القطار الى محطة غمرة بعد تأمين السكة والتأكد من خلوها من جميع الركاب، ما تسبب فى تأخير حركة القطارات لمدة ١٠ دقائق، وبالفحص تبين وجود انفجار بطارية أحد الركاب.



