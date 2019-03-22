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فيديو جراف

فيديو جراف.. المحيط الأطلسي يبتلع 2000 سيارة فاخرة

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:00 ص
شيرين أشرف
خسائر فادحة تكبدتها أشهر الشركات المُصنعة للسيارات العالمية، وعلى رأسها شركة بورش الألمانية، إثر غرق سفينة شحن إيطالية أبحرت من فرنسا في طريقها إلى البرازيل، في المحيط الأطلسي.

وحملت السفينة حاويات ضمت 2000 سيارة، بينها 37 سيارة بورش، لتشمل 4 سيارات من طراز 911 جي تي 2 آر أس، التي تصل قيمة الواحدة منها إلى نحو 300 ألف دولار.

ولمزيد من التفاصيل.. شاهد الفيديو جراف التالي..

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