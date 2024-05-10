عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|هواوي تبهر العالم بأفضل هاتف مزود بكاميرا.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إمكانات ممتازة وسعر رخيص.. مقارنة بين موبايل أوبو A1i 5G وريلمي P1 5G

تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية فيما بينها ليس فقط ضمن الفئات الرائدة، بل أيضا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، ومن بين أحدث الهواتف التي تنتمي إلى الفئة المنخفضة وتم إطلاقها مؤخرا في عدد من الأسواق الدولية، هاتف أوبو Oppo A1i 5G، وهاتف ريلمي Realme P1 5G.

 

قاهر آيفون.. هواوي تفاجئ الجميع بأفضل هاتف مزود بكاميرا في العالم

توج أحدث هواتف شركة هواوي Huawei الصينية، والذي تم إطلاقه تحت اسم Pura 70 Ultra، بلقب "أفضل هاتف مزود بكاميرا في العالم" من قبل منصة التقييمات العالمية DXOMark.

 

أقوى موبايل 5G.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، أحدث إصدارات سلسلة Realme GT، والذي يقدم مواصفات هواتف الفلاجشيب مقابل سعر أقل.

 

فيفو قلبت الموازين.. موبايل جبار بإمكانات مذهلة وسعر اقتصادي

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفا ذكيا جديدا صديقا للميزانية تحت اسم Vivo Y18s، والذي تطرحه بسعر اقتصادي بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

تلفزيون حائط كأنه لوحة فنية.. تلفاز جديد يغزو الأسواق بشاشة ضخمة

كشفت شركة صينية تدعي سكاي ﻭﻭﺭﺙ Skyworth، المختصة في صناعة الالكترونيات وتقنيات التلفزة، عن شاشة تلفاز ذكية ضخمة تندرج ضمن الفئة التصميم المسماة "تلفزيون الحائط"، وهي مصممة لتندمج بسلاسة مع الحائط للحصول على تجربة مشاهدة غامرة.

 

إيربودز الغلابة.. ريلمي تطلق سماعات لاسلكية متطورة برخص التراب

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن زوج من سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة إلى جانب إطلاق هاتف Realme GT Neo 6، تحت اسم Realme Buds Air 6 وBuds Air 6 Pro.

 

أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بزيادة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

فتحة طويلة .. لقاء الخميسي بفستان أوف وايت تشعل إنستجرام

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| Apple تطلق تحفة جديدة من iPad بسعر مخفض وبسيط للغاية.. أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب

أخبار التكنولوجيا| ثغرات خطيرة تغزو هواتف شاومي وتعرضها للخطر.. ZTE تخطف الأنظار بهواتف جديدة شبيهة آيفون رخيصة الثمن

أخبار التكنولوجيا| بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك أبل تعلن عن أجهزة iPad 10 وعملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين وينافس سامسونج وأبل بقوة

أخبار التكنولوجيا| عشان موبايلك يعيش سنين.. أفضل نصائح للحفاظ على البطارية وبسعر مناسب جدا.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل للشباب

ترشيحاتنا

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

في مجال الزراعة والغذاء .. قدم بوظيفة جديدة شاغرة بالنمسا

إحالة أكبر قضية فساد واستيلاء على أموال العاملين بالوطنية القابضة للاستثمار (خاص)

قبل امتحانات نهاية العام.. متطلبات أساسية للحصول على شهادة التخرج|جهزها من الآن

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء .. تفاصيل

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فتحة طويلة .. لقاء الخميسي بفستان أوف وايت تشعل إنستجرام

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-