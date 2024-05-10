أخبار التكنولوجيا|هواوي تبهر العالم بأفضل هاتف مزود بكاميرا.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية فيما بينها ليس فقط ضمن الفئات الرائدة، بل أيضا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، ومن بين أحدث الهواتف التي تنتمي إلى الفئة المنخفضة وتم إطلاقها مؤخرا في عدد من الأسواق الدولية، هاتف أوبو Oppo A1i 5G، وهاتف ريلمي Realme P1 5G.

توج أحدث هواتف شركة هواوي Huawei الصينية، والذي تم إطلاقه تحت اسم Pura 70 Ultra، بلقب "أفضل هاتف مزود بكاميرا في العالم" من قبل منصة التقييمات العالمية DXOMark.

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، أحدث إصدارات سلسلة Realme GT، والذي يقدم مواصفات هواتف الفلاجشيب مقابل سعر أقل.

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفا ذكيا جديدا صديقا للميزانية تحت اسم Vivo Y18s، والذي تطرحه بسعر اقتصادي بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

كشفت شركة صينية تدعي سكاي ﻭﻭﺭﺙ Skyworth، المختصة في صناعة الالكترونيات وتقنيات التلفزة، عن شاشة تلفاز ذكية ضخمة تندرج ضمن الفئة التصميم المسماة "تلفزيون الحائط"، وهي مصممة لتندمج بسلاسة مع الحائط للحصول على تجربة مشاهدة غامرة.

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن زوج من سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة إلى جانب إطلاق هاتف Realme GT Neo 6، تحت اسم Realme Buds Air 6 وBuds Air 6 Pro.