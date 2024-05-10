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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تلفزيون حائط كأنه لوحة فنية.. تلفاز جديد يغزو الأسواق بشاشة ضخمة

Skyworth 100A7E
Skyworth 100A7E

كشفت شركة صينية تدعي سكاي ﻭﻭﺭﺙ Skyworth، المختصة في صناعة الالكترونيات وتقنيات التلفزة، عن شاشة تلفاز ذكية ضخمة تندرج ضمن الفئة التصميم المسماة "تلفزيون الحائط"، وهي مصممة لتندمج بسلاسة مع الحائط للحصول على تجربة مشاهدة غامرة.


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز تلفزيون الحائط من "سكاي ﻭﻭﺭﺙ" 100A7E Pro بشاشة ضخمة مقاس 100 بوصة، مع تصميم رفيع للغاية بسمك 54 مليميتر وإطار عمود روماني ثلاثي الأبعاد يخفي الأسلاك للحصول على جمالية نظيفة، وذلك مقابل سعر 19999 يوان (أي ما يعادل 131 ألف جنيه مصري).

 

 

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مواصفات تلفاز سكاي ﻭﻭﺭﺙ 100A7E Pro

يمتاز تلفاز 100A7E Pro، بشاشة من نوع QD-Mini LED بنسبة تباين ديناميكية رائعة تبلغ 35 مليون:1، ونطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 110%، وذروة سطوع تصل إلى 3500 شمعة في المتر المربع.

وتعمل هذه الشاشة المخصصة التي تشبه الورق على تقليل الوهج والانعكاس من أجل مشاهدة مريحة في أي إضاءة، كما زودته شركة "سكاي ﻭﻭﺭﺙ" بصوتيات Harman x Skyworth والتي تضم 11 مكبر صوت بقوة 210 وات مما يمنحك صوتا بجودة المسرح.

تلفاز Skyworth 100A7E

وللحصول على مرئيات سلسة، يتميز تلفزيون الحائط من "سكاي ﻭﻭﺭﺙ"، بمعدل تحديث 288 هرتز في الثانية، متوافق مع محتوى 4K بتردد 144 هرتز و120 هرتز.

وتضمن ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وسعة التخزين البالغة 128 جيجابايت التشغيل السلس، بينما توفر شبكة Wi-Fi 6 اتصالا سريعا وموثوقا بالإنترنت، تتضمن خيارات الاتصال 3 منافذ HDMI 2.1 ومنفذ HDMI 2.0 ومنافذ USB ومدخلات أخرى متنوعة.

تلفاز Skyworth 100A7E
تلفاز تلفزيون تلفزيون الحائط Skyworth سكاي ﻭﻭﺭﺙ تلفاز 100A7E Pro سكاي ﻭﻭﺭﺙ 100A7E Pro

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