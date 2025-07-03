تفحم سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد وفاته.. فيديو وصور

كشف تقرير إسباني تفاصيل وفاة ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرتغال، في حادث سير، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ديوجو جوتا توفي رفقة شقيقة، نتيجة انحراف السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، صباح اليوم في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيارة جوتا بعد تعرضها للحادث لذي لم يتم الكشف بشكل رسمي عن تفاصيله.

حيث أكدت عناصر الشرطة خلال تحقيقتها أنه لم يكون الحادث بفعل سيارة أخرى ويتم البحث والتحقيق حاليا لمعرفة أسباب الحادث.

https://x.com/iNikhilsaini/status/1940703775863586952?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف تقرير ماركا الإسبانية وفق لشهود عيان أن النيران اشتعلت في السيارة بعد انحرافها، وامتد إلى النباتات المجاورة على الطريق دون نجاح السيطرة عليها ليودع نجم ليفربول عالمنا بتلك الطريقة.

وأوضح التقرير أن الأهالي اتصلوا بالنجدة لمحاولة السيطرة على الحريق ولكن بعد فوات الأوان ورحيل اللاعب.