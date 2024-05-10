إيربودز الغلابة.. ريلمي تطلق سماعات لاسلكية متطورة برخص التراب

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن زوج من سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة إلى جانب إطلاق هاتف Realme GT Neo 6، تحت اسم Realme Buds Air 6 وBuds Air 6 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز سماعة ريلمي Buds Air 6 بمحركات مقاس 12.4 مليميتر، وبث صوتي عالي الدقة مع دعم LHDC وإلغاء الضوضاء النشط (ANC).

سعر ومواصفات سماعات ريلمي Buds Air 6

حصلت سماعات الأذن ريلمي Buds Air 6، على تصنيف IP55 مما يعني أنها مقاومة للماء، وتدعي الشركة أنها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة مع تشغيل ANC بينما تعمل بإجمالي وقت التشغيل إلى 40 ساعة.

سماعة ريلمي Buds Air 6

وتتبع سماعة ريلمي Buds Air 6 Pro نهج المحرك المزدوج مع مكبرات الصوت مقاس 11 ملميتر ومكبرات الصوت مقاس 6 ملميتر، وتدعم برنامج ترميز LDAC عالي معدل البت، وتأتي هذه السماعات أيضا مزودة بتقنية ANC وتتميز بصوت مكاني ثلاثي الأبعاد.

سماعة ريلمي Buds Air 6

وتم تصنيف وقت التشغيل من Buds Air 6 Pro بـ 7.5 ساعة بشحنة واحدة بينما تمتد علبة الشحن إلى 40 ساعة.

سماعة ريلمي Buds Air 6 Pro

وتتوفر سماعة ريلمي Buds Air 6 باللونين الأخضر والبرتقالي، ويتم بيعها مقابل سعر 37 دولار (أي ما يعادل 1.753 جنيها مصريا)، بينما تتوفر سماعة Buds Ai 6 Pro، باللونين الفضي والرمادي وبتكلفة 65 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيها مصريا).