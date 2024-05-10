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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيربودز الغلابة.. ريلمي تطلق سماعات لاسلكية متطورة برخص التراب

سماعة ريلمي Buds
سماعة ريلمي Buds Air 6 Pro

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن زوج من سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة إلى جانب إطلاق هاتف Realme GT Neo 6، تحت اسم Realme Buds Air 6 وBuds Air 6 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز سماعة ريلمي Buds Air 6 بمحركات مقاس 12.4 مليميتر، وبث صوتي عالي الدقة مع دعم LHDC وإلغاء الضوضاء النشط (ANC).

 

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سعر ومواصفات سماعات ريلمي Buds Air 6

حصلت سماعات الأذن ريلمي Buds Air 6، على تصنيف IP55 مما يعني أنها مقاومة للماء، وتدعي الشركة أنها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة مع تشغيل ANC بينما تعمل بإجمالي وقت التشغيل إلى 40 ساعة.

سماعة ريلمي Buds Air 6

وتتبع سماعة ريلمي Buds Air 6 Pro نهج المحرك المزدوج مع مكبرات الصوت مقاس 11 ملميتر ومكبرات الصوت مقاس 6 ملميتر، وتدعم برنامج ترميز LDAC عالي معدل البت، وتأتي هذه السماعات أيضا مزودة بتقنية ANC وتتميز بصوت مكاني ثلاثي الأبعاد.

سماعة ريلمي Buds Air 6

وتم تصنيف وقت التشغيل من Buds Air 6 Pro بـ 7.5 ساعة بشحنة واحدة بينما تمتد علبة الشحن إلى 40 ساعة.

سماعة ريلمي Buds Air 6 Pro

وتتوفر سماعة ريلمي Buds Air 6 باللونين الأخضر والبرتقالي، ويتم بيعها مقابل سعر 37 دولار (أي ما يعادل 1.753 جنيها مصريا)، بينما تتوفر سماعة Buds Ai 6 Pro، باللونين الفضي والرمادي وبتكلفة 65 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيها مصريا).

سماعة ريلمي Buds Air 6 Pro
ريلمي Realme Realme Buds Air 6 Buds Air 6 Pro ريلمي Buds Air 6 سماعة ريلمي Buds Air 6 Pro

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