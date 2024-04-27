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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

ببطارية تدوم 42 ساعة.. إيربودز جبارة من Itel برخص التراب

سماعات الأذن اللاسلكية
سماعات الأذن اللاسلكية من آيتل itel T11 Pro

أعلنت شركة تصنيع الهواتف الذكية وملحقات الصوت آيتل Itel، عن سماعات الأذن الجديدة itel T11 Pro، وتأتي الإيربودز مع بعض الميزات الرائعة بما في ذلك ما يصل إلى 43 ساعة من التشغيل، وتصميم أنيق ودعم تقنية Super Bass بزاوية 360 درجة تكملها محركات مقاس 13 مليميتر.

مواصفات سماعات الأذن Itel T11 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتميز سماعات الأذن Itel T11 Pro الجديدة من آيتل، بصوت جهيري قوي، فهي مزودة بـ 4 ميكروفونات AI-ENC لمزيد من وضوح إخراج الصوت، تم دمجها مع ميزة إلغاء الضوضاء البيئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 

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وتدعم سماعات الأذن اللاسلكية من آيتل Itel T11 Pro، تقنية Bluetooth 5.3، الحديثة والمتطورة التي توفر اتصالا سهلا وسريعا مع هواتف أندرويد الذكية في نطاق 10 أمتار.

وتتميز كل سماعة أذن في Itel T11 Pro ببطارية تبلغ 40 مللي أمبير في الساعة بينما تحتوي علبة الشحن على بطارية بسعة 500 مللي أمبير في الساعة، يمكن إعادة شحن سماعات الأذن عبر USB-C، وخلال10 دقائق فقط من الشحن توفر ساعتين من التشغيل.

 سماعات الأذن اللاسلكية من آيتل Itel T11 Pro

ويمكن لسماعات الأذن Itel T11 Pro TWS الجديدة، عند شحنها بالكامل، توفير ما يصل إلى 42 ساعة من التشغيل، وتم تصنيف سماعات الأذن لمقاومة الماء IPX5 وزمن الوصول المنخفض 45 مللي ثانية، كما أنها تتميز أيضا بالاقتران المنبثق ويمكن استخدام الأداة في تطبيقات الألعاب.

تأتي سماعات الأذن من آيتل Itel T11 Pro، في لونين هما الأزرق والأخضر ، داخل علبة بيضاوية الشكل، مقابل سعر حوالى 16 دولار (أي ما يعادل 765 جنيها مصريا).

 سماعات الأذن اللاسلكية من آيتل Itel T11 Pro
Itel أيتل سماعات الأذن itel T11 Pro سماعات itel T11 Pro الذكاء الاصطناعي

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