فيسبوك يطلق ميزة جديدة.. حدث ماسنجر على هاتفك المحمول فورا

أطلقت شركة فيسبوك، اليوم، تحديثا جديدا لتطبيق المراسلة الخاص بها "ماسنجر"، الذي يحتوي على ميزة جديدة تتيح إمكانية الاقتباس والرد على رسائل محددة في محادثة، مما يجعل من السهل تتبع الأشياء خاصة في المحادثات التي تحتوي على مجموعات كبيرة، بحسب ما ذكره موقع "فينشر بيت" التقني.



وتأتي هذه الميزة كتوسّع لرموز "رد الفعل" Reaction emoji الموجودة حاليا على التطبيق، وستظهر الميزة الجديدة عندما تضغط باستمرار على رسالة فردية، وستكون قادرًا على الرد باستخدام الميزة الجديدة بعد الضغط على زر "رد" الجديد، والذي سيربط نسخة مقتبسة من الرسالة الأصلية إلى ردك.



وتعد هذه الميزة من إحدى الميزات البسيطة الموجودة على تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، لذلك فمن المنطقي أن فيسبوك سوف يجلبه إلى ماسنجر، في ظل الطموح الشامل للشركة لإنشاء نظام متعدد المنصات بتوحيد مراسلة Messenger و WhatsApp و Instagram.