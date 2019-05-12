جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من جلود الثعابين

أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة أميرة عطية، محاولة تهريب كمية من جلود الثعابين.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك "إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من الخرطوم، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 800 فرخ من جلود الثعابين بوزن قائم 36 كيلوجراما".



وأضاف المصدر أن إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للجمارك، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات.