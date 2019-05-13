تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

قلصت مؤشرات البورصة، خسائرها بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، رغم ضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 761.827 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% يغلق عند مستوى 2112 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1576 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 459 نقطة.

