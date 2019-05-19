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توك شو

اتربيت على المسرح.. شيرين: بكيت على حريق دار الأوبرا كأنه بيتي.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 02:13 ص
الفنانة شيرين
الفنانة شيرين
محمد القاضي
قالت الفنانة شيرين إن "دوري في مسرحية المتزوجون كان دور هويدا بنت الفنانة الكبيرة صباح، وجت الفنانة الكبيرة تتفرج عليه، وأشادت بي وبطريقتي في أداء الدور".

وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "اللي يشتغل قدام سمير غانم، هيعرف أنه يعمل كل يوم مفاجأة، وأداء مختلف، خاصة أنه أستاذ في الارتجال".

وتابعت: "اتربيت على المسرح، ورقصت في دار الأوبرا القديمة بالعتبة، وكان لدي عشق كبير للأوبرا، وعشت أجمل أيام حياتي فيها، ولما احترقت كنت بعيط، وبعدها رقصت على مسرح البالون ثم قاعة سيد درويش".

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