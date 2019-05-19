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فن

في عيد زواجها الـ 17.. أحلام توجه رسالة لزوجها رجل الأعمال

الأحد 19/مايو/2019 - 03:56 م
صدى البلد
شيري نبيل
عبّرت النجمة أحلام عن حبها لزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، بمناسبة عيد زواجهما حيث نشرت صورة جديدة.

وعلقت: "كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك، أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري".

وأضافت: "شكرًا لأنك اخترتني من بين الكل، شكرا على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم، شكرًا على فاهد وفاطمة ولولو، شكرًا على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنة زواج وسعادة".
في عيد زواجها الـ 17.. أحلام توجه رسالة لزوجها رجل الأعمال

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