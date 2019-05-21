استجابة لـ صدى البلد.. محافظ الغربية يكلف بصيانة الهبوط الأرضي بالزهراء



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع هبوط أرضي بشكل مفاجئ بمنطقة الزهراء .



وأعطي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته الى مسؤولي القيادات التنفيذية بالضرورة تشكيل فرق فنية وطواقم من الرقابة والمتابعة والتنسيق مع مسئولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالضرورة إجراء صيانة للهبوط الأرضي وتأمين أرواح وحياة المواطنين فى أسرع وقت .







أعطى اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة تشكيل فريق من لجنة الرقابة والمتابعة والتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة موقع الهبوط الأرضي بمنطقة الزهراء وتأمين أرواح وحياة المواطنين .وجاء ذلك استجابة من محافظ الغربية لما نشره موقع "صدي البلد " حول أزمات وشكاوي المواطنين بمنطقة الزهراء بسبب هبوط أرضي مفاجىء أربك سير حياتهم المعيشية بسبب تهالك البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي .كما باشر رئيس مجلس المدينة وبرفقته كل من اللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة و المحاسب مسعد داود رئيس حي أول المحلة الى مكان حادث الهبوط كما وجه بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء أعمال المجسات والحفر حول حادث الهبوط أرضي.كما وجه رئيس مجلس المدينة بتدشين المجسات لمعرفة مصدر الهبوط الأرضي فيما تبين الفحص الأولي وجود تعشيش أرضي متهالك مما أدى إلى تهالك سطح الأرض وحدوث الهبوط الأرضى تلبية لرغبات المواطنين .وكانت حاله من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه الآلاف من أبناء ومواطني منطقة الزهراء التابعة لحي أول المحلة الكبري بسبب وقوع هبوط أرضي بشكل مفاجىء على مساحة 12 متر مربع نتيجة تهالك شبكات الصرف الصحي والمياه الشرب بذات المنطقة وأصاب العائلات بذات المنطقة بحالة من الرعب لتجاهل مسئولي القيادات التنفيذية لإجراء أعمال الصيانة وتأمين حياتهم .