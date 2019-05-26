الأمين المساعد للأسنان: إغلاق باب التظلمات دفعة 2017 بعد عيد الفطر

قال الدكتور يوسف حمزة، الامين العام المساعد للنقابة العامة لأطباء الأسنان، أن "أطباء دفعة 2017 استلموا تكليفهم بالفعل من وزارة الصحة"، مضيفا انه "تم توزيع القرارات على مديريات الصحة لقبولهم".



وأكد "حمزة"، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه "يتم التسجيل الكترونيا من خلال موقع الوزارة، ويتم التنسيق من قبل ادارة التكليف"، مضيفا ان "الحركة تشمل 5800 طبيب من دفعة 2017، إضافة الي التخلفات من السنوات الأخرى"، موضحًا أن "توزيع التكليف يتم بناء على النسبة الأكبر في المجموع والتوزيع الجغرافي".



وأشار الأمين العام، إلى أن "باب التظلمات سيغلق بعد إجازة عيد الفطر يوم 7 يونيو"، مضيفا أنها "تقبل بنسبة 90%"، مشيرا الي ان تسجيل التظلم من خلال موقع إدارة التكليف على رابط: http://mhealthasn.cu.edu.eg/ وخصصت إدارة التكليف رقم 19468 لتلقى الاستفسارات.



و الأوراق المطلوبة لقبول التظلمات:-



للطبيبة المتزوجة: (أصل + صورة وثيقة الزواج ) + (أصل + صورة البطاقة)



الحالات الإنسانية:

الحالات مرضية لأحد الوالدين + الطبيب عائل للأسرة: يتم تقديم قـرار من القومسيون الطبي التابع للمحافظة ) مع تقديم أصل قيد عائلي حديث من السجل المدني + أصل وصورة البطاقة القومى.



التحويل لمحافظة السكن للطبيبات فقط: تقديم ما يثبت محافظة السكن للإدارة المركزية لطب الأسنان في حالة فقط تغيير محافظة السكن عن الوارده في قرار التكليف.



وسماح مجموع فى ضوء الشاغر وما يسمح به معياري الطبيب: غير مطلوب أى أوراق.



والحالات الصحية للطبيب: يتم طباعة نموذج القومسيون الذى سيتم ظهوره بعد حفظ التظلم واحضاره للإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة للتوقيع بالختم، والتوجه الى القومسيون الطبى بمدينة نصر الحى السادس.



والأطباء المكلفين على التأمين الصحي، والذين قاموا بالتسجيل في المديريات عليهم تعديل تظلمهم ليصير في إطار رغبات التأمين الصحى فقط، وإلا يعتبر تظلمهم لاغيًا.

