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رامز جلال عن أحمد فتحي : شعاره في الحياة الجري نص الجدعنة.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 07:20 م
رامز جلال
رامز جلال
محمد القاضي
وقع الفنان أحمد فتحي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» ، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية الـ 21.

ووجه "رامز"، رسالة إلي "أحمد فتحي"، خلال تقديمه في بداية البرنامج، قائلًا: «أحمد فتحي فأر جبلي، أيقونة الجبن، شعاره في الحياة الجري نص الجدعنة».

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

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