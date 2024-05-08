تحذير من الصحة العالمية بشأن نفاد وقود مستشفيات جنوب غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الوقود سينفد من مستشفيات جنوب قطاع غزة خلال 3 أيام.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات جنوب قطاع غزة لم يتبق لديها سوى 3 أيام من الوقود، بسبب إغلاق المعابر الحدودية.

وأضاف جيبريسوس "لا يزال إغلاق المعبر الحدودي يمنع الأمم المتحدة من جلب الوقود. وبدون الوقود، ستتوقف جميع العمليات الإنسانية. كما أن إغلاق الحدود يعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولفت إلى أن المستشفيات في جنوب غزة لم يتبق لديها سوى 3 أيام من الوقود، مما يعني أن الخدمات قد تتوقف قريبًا.