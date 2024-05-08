بعد أنباء انفصالها.. أول رد من المطربة أصالة

ردت المطربة أصالة، على أنباء انفصالها عن زوجها فائق حسن، من خلال نشرها صورة لهما معا عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت أصالة "يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك ياأهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك".

أثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل الواسع؛ بسبب قرارها حذف صور زوجها فائق حسن وهو الأمر الذى فتح عدد من التكهنات حول انفصالهما.

وبرغم من حذف أصالة صور زوجها الا انها مازالت تحتفظ بمتابعته على انستجرام.

وقد وجهت الفنانة أصالة رسالة الي الفنانة آمال ماهر ، وذلك عبر منصة أكس ، بعد حفلها بالمملكة العربية السعودية .



وقالت أصالة “كنت بإنتظار شوف هالحفلة وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤولية كانت قدها وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبراڤو عليكي ياأمّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه”.

وكانت الفنانة آمال الفقرة الثانية من حفلها بالمملكة العربية السعودية ، حيث قدمت عدد من الاغاني الخاصة بها ولكبار المطربين امثال أم كلثوم ووردة .