دراسة حديثة: إزالة الغابات تسببت في وفاة نصف مليون شخص خلال العقدين الماضيين

أ ش أ

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت اليوم، الأربعاء، أن إزالة الغابات تسببت في وفاة نصف مليون شخص خلال العقدين الماضيين نتيجة للأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

ووجد باحثو الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن ارتفاعات درجات الحرارة الناجمة عن إزالة الغابات تتسبب في 28330 حالة وفاة سنويا.

ووجد باحثو الدراسة أن إزالة الغابات تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في غابات الأمازون والكونغو وجنوب شرق آسيا لأنها تقلل من الظل ومن هطول الأمطار وتزيد من خطر نشوب الحرائق.

وتعد إزالة الغابات مسئولة عن أكثر من ثلث الاحترار الذي يعاني منه سكان المناطق المتضررة، حيث عانى نحو 345 مليون شخص في المناطق الاستوائية من هذا الاحترار الموضعي الناجم عن إزالة الغابات بين عامي 2001 و2020.

وقد نُشرت الدراسة في مجلة “نيتشر كلايمت تشينج”، اليوم الأربعاء.